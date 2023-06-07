9 июня
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Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк 12% за все в честь Дня России»

В банке «Открытие» в рамках программы «Приведи друга» стартовала акция для держателей новых дебетовых и кредитных карт «Кешбэк 12% за все в честь Дня России», отмечаемого 12 июня. Для участия в акции необходимо оформить дебетовую Opencard или кредитную карту «120 дней» и совершить по ней покупки до 15 июля. Клиенты банка, пригласившие друга оформить карту, получат вознаграждение до 3000 рублей.

Принять участие в акции могут все клиенты, оформившие дебетовую Opencard или кредитную карту «120 дней» по ссылке друга до 15 июля* включительно. Повышенный кешбэк 12%** за все будет начислен первым 5 000 держателям карт, совершившим по ним покупки в период акции на любую сумму.

Максимальный размер кешбэка по дебетовой карте 1000 бонусных рублей, по кредитной — 2000 бонусных рублей. Кешбэк будет начислен на бонусный счет дебетовой Opencard клиента.

Размер вознаграждения клиента «Открытия», пригласившего друга, зависит от оформленного продукта — 1000 рублей за каждую дебетовую карту и 3000 рублей за кредитную. Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия акции.

Пригласить друга может каждый клиент банка «Открытие». Для этого необходимо лишь получить ссылку в разделе «Приведи друга» в мобильном приложении или интернет-банке и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Подробнее ознакомиться с условиями программы «Приведи друга» можно на сайте банка.

* Для новых клиентов, которые ранее не оформляли дебетовые или кредитные карты банка любого тарифа.

** Кешбэк по акции не суммируется с кешбэком, начисляемым в рамках программы лояльности МАКС.

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