Банк «Открытие» запускает push-уведомления для пользователей веб-версии на iOS и Android

Теперь клиенты банка «Открытие», использующие устройства как на iOS, так и на Android смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии.

С 30 октября 2023 года клиенты, заходящие в интернет-банк «Открытия» с мобильных телефонов на IOS и Андроид, могут получать push-уведомления об операциях.

Кроме того, в интернет-банке создан раздел «Уведомления». Там клиент может прочитать те же самые уведомления, что и в мобильном приложении.

Чтобы подключить push-уведомления для устройств на Android необходимо:

войти в интернет-банк «Открытия» и в появившемся внизу окне «Уведомления» нажать «Разрешить»;

во всплывающем окне снова кликнуть на «Разрешить»;

после этого пользователь увидит сообщение об успешном подключении push-уведомлений.

Для настройки push-уведомлений для устройств на iOS версии 16.4 и выше нужно:

войти в интернет-банк «Открытия»;

установить приложение банка на главный экран мобильного устройства (инструкция появится в уведомлении внизу экрана);

добавить ярлык интернет-банка «Открытия» на экран «Домой»;

войти в интернет-банк «Открытия» с главного экрана мобильного устройства, нажав на ярлык, и в появившемся внизу окне «Уведомления» нажать «Разрешить»;

во всплывающем окне снова кликнуть на «Разрешить»;

после этого пользователь увидит сообщение об успешном подключении push-уведомлений.

Веб-версия интернет-банка дает возможность клиентам быстро и безопасно входить с помощью биометрии, контролировать расходы, оплачивать услуги по QR-коду, оформлять новые продукты банка и многое другое. Также веб-версию можно использовать в любом популярном браузере на планшетах, ноутбуках и компьютерах. Она доступна для владельцев всех мобильных устройств.

Ознакомиться с тарифам за различные форматы уведомлений можно на сайте банка. Для получения более подробной информации о подключении push-уведомления рекомендуем обращаться в чат в мобильном приложении или колл-центр «Открытия».