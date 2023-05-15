16 мая
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Потребитель

Банк «Открытие» первым на рынке запустил услугу «Продление льготного периода» для держателей кредитных карт

Владельцы кредитных карт «120 дней» и Opencard банка «Открытие» теперь могут продлить льготный период на месяц и не платить проценты дольше, чем предусматривают стандартные условия. Это делает пользование кредитной картой еще выгоднее.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

«Продление льготного периода» могут подключить все клиенты банка, желающие увеличить беспроцентный период, вне зависимости от суммы долга и времени использования карты. Согласно опросам банка, в такой услуге заинтересована более чем половина держателей кредиток.

Услуга платная, сумму комиссии клиенту необходимо внести после продления льготного периода. Повторное продление льготного периода возможно после полного погашения всей суммы задолженности. Подключить услугу клиент может через колл-центр, чат в мобильном приложении или в офисах банка.

Подробнее об услуге «Продление льготного периода» можно узнать на сайте банка.

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