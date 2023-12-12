Авторские куклы семьи Намдаковых впервые представят в Барнауле

В год своего 200-летия Алтайский краеведческий музей накануне Нового года представит барнаульской публике уникальную выставку авторских кукол «Ульгер: сказки и грезы».

21 декабря в 16.00 в выставочном заде краеведческого музея всех ждёт сказочный кукольный вернисаж. Данный выставочный проект уже с успехом прошёл в различных городах России и был с искренним восторгом принят в Пекинском музее мирового искусства. В его основе — коллекция произведений декоративно-прикладного искусств Фонда содействия развитию культуры и искусства им. Дашинимы Намдакова (г. Москва).

Куклы семьи Намдаковых — это мистические персонажи древних легенд и преданий, выполненные в скульптурной манере, в стилизованных национальных одеждах и с историческими атрибутами бурятского эпоса. Здесь вы сможете встретиться с прекрасными всадницами, сидящими верхом на фантастических единорогах, женщинами-воительницами в монгольских доспехах, волшебной девой-птицей или величественной фигурой средневековой монгольской ханши.

Представленные на выставке авторские куклы — результат совместного творческого процесса всей семьи Намдаковых, которая всегда славилась мастеровыми. Многие из семи братьев и сестер в настоящее время занимаются профессиональным прикладным творчеством. Автором эскизов, которые лежат в основе будущей куклы, является заслуженный художник РФ, народный художник Бурятии, академик Российской Академии художеств, автор известных монументальных скульптур в стране и за рубежом Даши Намдаков.

Другие члены семьи воплощают идеи автора в материалах: делают каркасы, придают форму персонажу, «одевают» его, используя натуральные материалы и традиционные техники. Каждая из кукол уникальна, все сделано вручную, включая узоры на тканях. Фигуры статичны, но в каждой из них есть определенный характер, а в изысканной позе — характерная пластика. Деревянные троны, лица из кости мамонта, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса придают изделиям уникальность и создают неповторимый колорит.

На Алтае выставку представят сами мастерицы — Доржима Эрдынеева и Сырма Базаржапова. Творческая встреча с ними пройдет на следующий день после открытия — 22 декабря в 16.00. Познакомиться с образами персонажей исторических легенд, героев бурятского эпоса или буддийских притч можно будет до 25 февраля включительно. Место проведения выставки: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39. Выставочный зал Алтайского государственного краеведческого музея. Тел. 205-143. Приобрести билеты можно и по Пушкинской карте.

Авторские куклы «Ульгер: сказки и грезы». Источник: Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский государственный краеведческий музей».

0+