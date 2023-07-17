Новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery презентовал в Барнауле Автоцентр АНТ

Элегантную презентацию седана D-класса Arrizo 8 от Chery провел Автоцентр АНТ в шатре «Монблан» в Барнауле. Шикарный автомобиль демонстрировался в самом подходящем контексте — на изысканном фуршете в живописном месте со спортивными развлечениями для гостей мероприятия и живой музыкой.

Функциональность

В современных условиях Arrizo 8 — это практически безальтернативный автомобиль среди седанов бизнес-класса. Его можно купить у официальных дилеров в комплектациях: Prestige, Ultimate и лимитированной версии Ultimate SE. Авто полностью стоит своих денег.

Arrizo 8 отличается продуманной подвеской. Передняя — независимая, обеспечивает высокую чувствительность и, соответственно, надежность рулевого управления. Задняя — многорычажная, позволяет плавно и четко входить в повороты, обеспечивает отличную амортизацию.

Обращает на себя внимание идеально слаженная работа двигателя и коробки передач — автомобиль быстро набирает скорость в любом режиме, легко выходит на обгон. Разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунд. Процессу вождения помогает ряд электронных систем: адаптивный круиз, удержание в полосе, системы контроля слепых зон и предупреждения о лобовом столкновении.

Для своего класса у Arrizo 8 отлично оптимизирован расход топлива. На скорости порядка 90 км/ч максимальное потребление составило 5,5 литров. В смешанном режиме расход обычно не превышает 6,2 литров, в городском режиме — 8,5 литров, в загородном — пяти.

В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова.

Комфорт и безопасность

Класс автомобиля сразу виден в уровне комфорта внутри салона. В его отделке использованы дорогие высококачественные материалы, реализована приятная атмосферная подсветка, система климат-контроля. Важная для Сибири опция — подогрев сиденья, причем, как подушки, так и спинки.

Вместе с тем, компания Chery позаботилась и о безопасности Arrizo 8. Краш-тесты показывают, что данная модель является одной из самых безопасных машин D-класса. Также в автомобиле имеется целых 10 подушек безопасности.

Внешний вид Arrizo 8 элегантен и одновременно брутален. Силуэт кузова удлинен, линии четкие, выраженные, сразу указывающие на динамику и стремительность. В глаза бросается стильная Х-образная форма радиаторной решетки. Дизайнерские рельефные и акцентные вставки на задней части кузова, сочетаясь с современной светодиодной оптикой, подчеркивают технологичность, элегантность и динамичность модели.

В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова. В Барнауле презентовали новый седан D-класса Arrizo 8 от Chery. Фото: Светлана Рогожникова.

Версии

Chery Arrizo 8 Prestige оборудован 18-дюймовыми литыми дисками, вся оптика в нем построена на использовании светодиодов. Спектр систем безопасности значительно расширен. Есть система дистанционного запуска, полный «зимний» пакет, улучшена система фильтрации воздуха. Интерьер выполнен в черном цвете со стильными серыми и хромированными элементами.

Chery Arrizo 8 Ultimate отличается тем, что имеет панорамную крышу с люком, системы помощи водителю ADAS и восемь подушек безопасности. Подголовники задних сидений стали авиационными, появился автоматический ароматизатор воздуха и улучшенная аудиосистема, состоящая из 12 динамиков.

Выгодные условия

Рассрочка 0% до 78 месяцев. Цена на автомобиль CHERY ARRIZO 8 — от 2 884 900 рублей. А сама выгода до 515 000 тысяч рублей.*

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* ООО «АНТ 2000». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Ставка в течение льготного периода (78 мес.) — 0%. Срок рассрочки от 1 до 78 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей CHERY. Страхование автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля.

Подробности на www.sovcombank.ru и у официального дилера CHERY Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY в Алтайском крае.

Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ МОСКВА)

+73852230050

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