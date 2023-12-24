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Потребитель

Автомобили с яйцами сравнил эксперт

Экономическая ситуация с автомобилями и куриными яйцами в России схожа, рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Яйца.
Яйца.
flickr.com/photos/53255320@N07

Из-за резкого повышения спроса в декабре яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов. Чтобы насытить рынок и сбить цены, власти решили обнулить таможенные пошлины на поставку яиц из дружественных стран. Это решение не скажется позитивно на отечественных птицефабриках, однако при насыщении рынка цены могут пойти вниз в 2024 году, написал автоэксперт, указывает Газета.Ru.

На авторынке спрос в течение года сильно превышал предложение, цены также резко выросли, а дефицит новых авто составил 1,7 млн единиц за два года. Решение проблемы могло бы стать таким же, как с яйцами — следовало временно обнулить или сократить таможенные пошлины на новые и подержанные машины, уверен Кадаков. Однако власти не обнулили пошлины и резко повысили утильсбор. Поэтому цены могут пойти вниз только в случае снижения спроса.

Ранее активный рост цен на яйца отметили жители Барнаула.

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