Автомобили с яйцами сравнил эксперт

Из-за резкого повышения спроса в декабре яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов. Чтобы насытить рынок и сбить цены, власти решили обнулить таможенные пошлины на поставку яиц из дружественных стран. Это решение не скажется позитивно на отечественных птицефабриках, однако при насыщении рынка цены могут пойти вниз в 2024 году, написал автоэксперт, указывает Газета.Ru.

На авторынке спрос в течение года сильно превышал предложение, цены также резко выросли, а дефицит новых авто составил 1,7 млн единиц за два года. Решение проблемы могло бы стать таким же, как с яйцами — следовало временно обнулить или сократить таможенные пошлины на новые и подержанные машины, уверен Кадаков. Однако власти не обнулили пошлины и резко повысили утильсбор. Поэтому цены могут пойти вниз только в случае снижения спроса.

Ранее активный рост цен на яйца отметили жители Барнаула.