12 декабря
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«Алтайэнергосбыт»: в Новый год без долгов

Встречать Новый год с долгами — плохая примета. А в кутерьме декабрьских дел так легко забыть про оплату электроэнергии.

«Алтайэнергосбыт» рекомендует своим клиентам оплатить потреблённую в этом году электроэнергию до новогодних праздников.
«Алтайэнергосбыт» рекомендует своим клиентам оплатить потреблённую в этом году электроэнергию до новогодних праздников.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

«Алтайэнергосбыт» рекомендует своим клиентам оплатить потреблённую в этом году электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность. Тогда подготовка к 2024 году пройдёт без суеты, а праздники — без лишнего беспокойства.

Сегодня оплатить электроэнергию без дополнительных затрат довольно просто. Можно воспользоваться круглосуточным сервисом «Оплатить квитанцию онлайн» по ссылке altaiensb.ru/pay или личным кабинетом клиента на сайте энергокомпании, а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое доступно для бесплатного скачивания на смартфон. Время работы личного кабинета с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Чтобы в период длинных выходных не забыть об оплате счетов, лучше внести авансовый платёж за декабрь. Для определения суммы к оплате нужно потреблённый в декабре ресурс умножить на действующий тариф, который можно уточнить на сайте энергокомпании в разделе «Населению» («Тарифы на электроэнергию»).

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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