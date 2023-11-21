22 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWuJyvBtNg

«Алтайэнергосбыт» рекомендует передать показания счетчика не позднее 25 ноября

В преддверии декабря и стремительно приближающейся предпраздничной суеты «Алтайэнергосбыт» напоминает о своевременной передаче показаний приборов учёта (ПУ). Сделать это лучше не позднее 25 ноября. Это позволит энергокомпании максимально точно рассчитать потреблённый ресурс, а абонентам оплатить только фактически потреблённые киловатты.

«Алтайэнергосбыт» рекомендует передать показания счетчика не позднее 25 ноября.
«Алтайэнергосбыт» рекомендует передать показания счетчика не позднее 25 ноября.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Напоминаем, если показания счётчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности определения среднемесячного расхода — на основании утверждённых нормативов.

Передать показания ПУ можно в удобное время, не отрываясь от привычных дел, с помощью онлайн-сервисов:

  • Личный кабинет клиента на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. В данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00;
  • Сервис «Передача показаний приборов учёта» на сайте «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.ru/meter_reading);
  • Письмо на электронный адрес energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: ЛС абонент/Пробел/Показания счётчика;
  • Голосовой помощник по бесплатному телефону контакт-центра — 8 800 350 55 66 (скажите "Передача показаний" и следуйте подсказкам);
  • SMS-сообщение на номер 8-903-767-22-04 в формате: ЛС абонента/Пробел/Показания счётчика (стоимость СМС-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).
  • Реклама
  • АО «Алтайэнергосбыт»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость