«Алтайэнергосбыт» рекомендует передать показания счетчика не позднее 25 ноября.

В преддверии декабря и стремительно приближающейся предпраздничной суеты «Алтайэнергосбыт» напоминает о своевременной передаче показаний приборов учёта (ПУ). Сделать это лучше не позднее 25 ноября. Это позволит энергокомпании максимально точно рассчитать потреблённый ресурс, а абонентам оплатить только фактически потреблённые киловатты.

Напоминаем, если показания счётчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности определения среднемесячного расхода — на основании утверждённых нормативов.

Передать показания ПУ можно в удобное время, не отрываясь от привычных дел, с помощью онлайн-сервисов: