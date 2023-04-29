«Алтайэнергосбыт» ответил на вопросы о «коммунальном» кешбэке

Как получить кешбэк?
1. Зарегистрируйте вашу банковскую карту «Мир» в программе лояльности АО «НСПК» и активируйте акцию до оплаты услуг:
- На сайте «Привет, мир» ;
- В Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
2. Оплачивайте коммунальные услуги картой «Мир» в Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт».
- Где функционирует Личный кабинет клиента?
- На сайте АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.
Каков размер кешбэка?
Участник акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы коммунального счёта на свою карту «Мир», зарегистрированную в Программе лояльности АО «НСПК».
До какого числа продлится акция?
Акция продлится до конца 2023 года.
Если нет карты «Мир», где её можно получить?
При отсутствии карты можно обратиться в банк-участник Программы лояльности АО «НСПК» и оформить её.
Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты.
Сведения об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, размере кешбэка, начисляемого участнику акции доступны по ссылке: https://clck.ru/qi8BB
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