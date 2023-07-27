28 июля
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«Алтайэнергосбыт»: лето без коммунальных забот

Чтобы летом наслаждаться драгоценными тёплыми днями, а не стоять в очередях, воспользуйтесь мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт».

Пользуйтесь мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт».
Пользуйтесь мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт».
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Сервис поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика из любого уголка России. Решение вопросов займёт не более минуты, а остальное время вы сможете посвятить долгожданному отдыху.

Также перевести в онлайн можно ваши квитанции. Достаточно во вкладке «Профиль» нажать на кнопку «Подписки» и поставить галочку для получения электронных счетов.

Скачать мобильное приложение на свой смартфон можно бесплатно по ссылкам clck.ru/33v3Ud (Андроид) и clck.ru/sYcJc (Айфон).

Время работы личного кабинета клиента на данный момент: с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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