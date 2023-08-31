«Алтайэнергосбыт»: какие преимущества даёт личный кабинет клиента

Оплатить счета или передать показания счётчика — всё это доступно в личном кабинете клиента (ЛКК). Там же есть возможность получить справку об отсутствии задолженности за электроэнергию или задать вопрос специалисту.
Кроме того, в личном кабинете с помощью одного клика можно перейти на электронную квитанцию и получать её на электронную почту и в ЛКК максимально оперативно — в момент формирования счёта. Тут же её можно оплатить или при необходимости скачать.
Сервис функционирует на сайте энергокомпании https://lkfl.altaiensb.com/ и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон.
На данный момент время работы личного кабинета: с 10:00 до 03:00 по местному времени.