«Алтайэнергосбыт»: как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг

Для участия в акции необходимо:
- зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы, активировать акцию на сайте https://privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!», на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении;
- оплачивать коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.com или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания на смартфон в Google Play и App Store. ⠀
Организатор акции – АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».
Срок проведения акции — до 31.12.2023 г.
Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: clck.ru/qi8BB.
* Кешбэк – частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты. Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.