«Алтайэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию онлайн

Погода дарит по-настоящему весенние дни. Посвятите их долгим прогулкам, а не коммунальным заботам. С личным кабинетом клиента «Алтайэнергосбыт» оплатить электроэнергию и передать показания счётчиков можно всего за пару минут.

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на смартфоне.

После простой регистрации станет доступно множество функций:

оплата счетов;

передача показаний приборов учёта;

управление сразу несколькими счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);

просмотр истории начислений и оплат;

подписка на электронную квитанцию;

консультация специалиста.

На данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.

«Алтайэнергосбыт» напоминает, что оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Передавать показания счётчика — не позднее 25-го числа расчётного месяца.

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