«Алтайэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию онлайн

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на смартфоне.
После простой регистрации станет доступно множество функций:
- оплата счетов;
- передача показаний приборов учёта;
- управление сразу несколькими счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);
- просмотр истории начислений и оплат;
- подписка на электронную квитанцию;
- консультация специалиста.
На данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.
«Алтайэнергосбыт» напоминает, что оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Передавать показания счётчика — не позднее 25-го числа расчётного месяца.
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