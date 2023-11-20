22 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWuJysCa31

Афиша Барнаула разыгрывает экскурсию по настоящей пивоварне

Афиша Барнаула разыгрывает экскурсию по настоящей пивоварне на 5 персон и подарки от «Корс Про» — без репостов, условия что надо.

Афиша Барнаула разыгрывает экскурсию по настоящей пивоварне.
Афиша Барнаула разыгрывает экскурсию по настоящей пивоварне.
Фото предоставлено компанией КорсПро.

Смотрите, что можно выиграть:

  • Сертификат на экскурсию по пивоварне «Корс Про» на 5 персон. Вы не только увидите, как варят пиво, но и поучаствуете во всем: от водоподготовки, дробления солода и варки сусла — до процесса охмеления.
  • Сертификат на подарки от «Корс Про».

Напишите в комментариях «участвую», подпишитесь на «Корс Про» и поставьте там 5 лайков на любые посты, которые понравятся.

Победителей будет трое (двоим — экскурсии, третьему — подарки). 04.12.23 их выберет рандом от «ВКонтакте». Результаты опубликуем здесь, в Афише Барнаула.

Пивоварне «Корс Про», между прочим, два года. И если вы там еще не побывали — пора это исправлять. Уже 200 человек посетили такие экскурсии, отзывы — огонь!

Организатор ООО «КорсПро», 18+

  • Реклама
  • ООО «Корс»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость