Афиша Барнаула разыгрывает экскурсию по настоящей пивоварне на 5 персон и подарки от «Корс Про» — без репостов, условия что надо.

Смотрите, что можно выиграть:

Сертификат на экскурсию по пивоварне «Корс Про» на 5 персон. Вы не только увидите, как варят пиво, но и поучаствуете во всем: от водоподготовки, дробления солода и варки сусла — до процесса охмеления.

Сертификат на подарки от «Корс Про».

Напишите в комментариях «участвую», подпишитесь на «Корс Про» и поставьте там 5 лайков на любые посты, которые понравятся.

Победителей будет трое (двоим — экскурсии, третьему — подарки). 04.12.23 их выберет рандом от «ВКонтакте». Результаты опубликуем здесь, в Афише Барнаула.

Пивоварне «Корс Про», между прочим, два года. И если вы там еще не побывали — пора это исправлять. Уже 200 человек посетили такие экскурсии, отзывы — огонь!

Организатор ООО «КорсПро», 18+