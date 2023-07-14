Запущенная под руководством Ким Чен Ына ракета упала в экономической зоне России

Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России после недавнего пуска, заявил помощник генсека ООН Халед Хиари, пишет РБК.

По его словам, ракета пролетела около 1 тыс. км, достигла высоты 6648,4 км и упала в море в исключительной экономической зоне России.

Полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР.

Генсек ООН ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный пуск. Между тем постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.

О запуске

Испытаниями баллистической ракеты руководил лично Ким Чен Ын.

Ранее северокорейская ракета с разведывательным спутником обрушились в море при неудачном запуске. При запуске в космос первого северокорейского военного разведывательного спутника "Манниген-1" возникли проблемы.

Пока неизвестна судьба специалистов, осуществивших неудачный запуск.

Между тем ракета, выпущенная Северной Кореей, стала причиной воздушной тревоги в Сеуле и японской префектуре Окинава.

Единоличное право

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае — если Пхеньян увидит угрозу со стороны оппонента неизбежностью.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.