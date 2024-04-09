Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов, сообщает ТАСС .

Сейчас идет процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. В скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, выросло с 2011 года в 10 раз.

Согласно пояснительной записке, вейпинг пропагандируют как безопасную альтернативу обычным сигаретам, "однако он наносит вред здоровью самого курящего и окружающих его людей".

"У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", — отмечают авторы законопроекта.

Ранее в Барнауле изъяли более 250 нелегальных вейпов.

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