Закон об ограничениях на выезд россиян за рубеж подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд россиян за рубеж.

Так документ предусматривает изъятие загранпаспортов у призывников.

Поправки предусматривают изъятие паспортов в случаях работы с важными сведениями, службы в ФСБ.

Инициатива внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года, напоминает «Коммерсантъ».

Теперь пограничники прямо на границе могут изымать документы у лиц, которым запрещен выезд, указывает bfm.ru.

Ранее Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только.

В каких случаях загранпаспорт могут изъять?

Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.

Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:

Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях;

У тех, кто признан банкротом;

У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.

В связи с поправками в законопроект будет организован общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.