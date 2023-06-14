Закон об ограничениях на выезд россиян за рубеж подписал Путин

Так документ предусматривает изъятие загранпаспортов у призывников.
Поправки предусматривают изъятие паспортов в случаях работы с важными сведениями, службы в ФСБ.
Инициатива внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года, напоминает «Коммерсантъ».
Теперь пограничники прямо на границе могут изымать документы у лиц, которым запрещен выезд, указывает bfm.ru.
Ранее Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только.
В каких случаях загранпаспорт могут изъять?
Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.
Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:
- Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях;
- У тех, кто признан банкротом;
- У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.
В связи с поправками в законопроект будет организован общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.