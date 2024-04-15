Закон о домашнем насилии подписали в Казахстане

Законопроект предусматривает:

Криминализацию насилия — уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью.

Отнесение всех форм насилия к категории уголовных правонарушений публичного обвинения.

Ужесточение наказания и исключение примирения сторон за насилие над детьми.

Закон был принят на фоне громкого дела об убийстве бывшим министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей жены Салтанат Нукеновой в ресторане Астаны. Бишимбаев убивал девушку около 8 часов.



По данным уполномоченной по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, в 2023 году 69 женщин и семь детей погибли от бытового насилия. За год поступило 99 тыс. заявлений, связанных с домашним насилием. Также совершено около 2,5 тыс. преступления против детей.

Ранее в Казахстане экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев жестоко расправился с женой.

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