14 июня
﻿
Политика

"Я проклят, чтобы побеждать". Запоминающиеся цитаты Сильвио Берлускони

12 июня стало известно о смерти известного итальянского политика Сильвио Берлускони. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. За свою жизнь он успел подарить миру немало запоминающихся высказываний и афоризмов. Altapress.ru вспоминает самые интересные цитаты Берлускони.

Сильвио Берлускони в Крыму.
Сильвио Берлускони в Крыму.
kremlin.ru

Сильвио Берлускони был не из скромных и не стеснялся говорить о себе и своих заслугах:

  • Я лучший премьер Италии за 150 лет.
  • Я - правильный человек на правильном месте.
  • На мировой сцене нет никого, кто может со мной сравниться.
  • Я всегда побеждаю, я проклят, чтобы побеждать.

Он часто сравнивал себя с другими политиками. Иногда кажется, что он даже немного завидовал "загару" бывшему президенту США, Барак Обаме:

  • Я бледнее, потому что давно не был на солнце, а Обама красивее, моложе и выше меня.
  • Я привез вам привет от этого, такого, загорелого... Барака Обамы... Вы не поверите, но они с женой ходят на пляж вместе. Так вот, она тоже загорелая.

Политик много рассуждал о женщинах. По его словам, они нравились ему, а он - им:

  • Тут целая очередь из женщин, которые мечтают выйти за меня замуж. И я думаю, что знаю, почему. Во-первых, я смешной, не так ли? Во-вторых, я состоятельный, это тоже не секрет. Третье – ходят слухи, что я хорош в постели. Ну, и четвертое, эти женщины думают примерно одно и то же: "Он старый, скоро умрет, а я тогда все унаследую.
  • Вокруг столько красивых и привлекательных девушек, а я не святой. Думаю, вы это понимаете.
  • Итальянские женщины так красивы, что к ним следует приставить военное сопровождение - чтобы избежать изнасилований.

При этом Берлускони заявлял, что никогда не позволял себе больше дозволенного:

  • У меня есть постоянные отношения, и я никогда не платил за секс - абсурдно даже предположить такое.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость