"Я лучший премьер Италии за 150 лет". Чем запомнился Сильвио Берлускони - самый богатый человек Италии

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Биография

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье глубоко верующих католиков первым из трех детей. Его родителями были банковский служащий Луиджи Берлускони и домохозяйка Розелла Босси. Кроме самого Сильвио в семье были еще сестра — Мария Антониетта и брат — Паоло.

Шестилетний Сильвио застал бомбардировки Милана, после того, как Италия при Муссолини вступила во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии. Семья переехала в Швейцарию. Затем мальчик жил с матерью, бабушкой и дедушкой в деревне Ольтрона-ди-Сан-Маметте. Там пошел в школу.

После занятий, занимался подработками. Собирал картофель, помогал доить коров на соседней ферме. В качестве вознаграждения получал ведерко с продуктом напоминающим йогурт — это и был семейный ужин.

Как только война закончилась, семья вернулась из Швейцарии домой.