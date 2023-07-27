28 июля
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Политика

Внезапно скончался один из российских сенаторов

Член Совета Федерации РФ Игорь Панченко скончался на 61-м году жизни 26 июля, сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

В пресс-службе облдумы сообщили, что Панченко умер после продолжительной болезни. Он был сенатором от Тульской области.

Панченко родился 18 мая 1963 года. Образование получил в Тульском политехническом институте - ныне Тульском государственном.

Депутатом Тульском областной думы четвертого, а затем пятого и шестого созывов его избрали в 2004 году.

В сентябре 2019 года стал сенатором. Срок его полномочий должен был закончиться в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова может стать новым сенатором от Алтайского края.

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