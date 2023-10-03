Власти раскрыли ожидания по поводу рождаемости в России до 2026 года

Как отмечают российские власти, рождаемость в стране продолжит понижаться. Владимир Путин также отметил, что ситуация с рождаемостью остается сложной.

Есть предположения, что общее число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году и до 2026 года тем снизится на 0,9%. Этот прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда (материнский капитал, ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка и т.д.).

Прогноз СФР в абсолютных цифрах по количеству родившихся представляется таким:

2023 год — 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);

2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

2025 год — 1,153 млн человек;

2026 год — 1,143 млн человек.

Бюджет СФР подготовлен исходя из числа рождений по среднему варианту демографического прогноза по РФ, который разработал Росстат.

Пик рождаемости в России достигал в 2014 году (1,943 млн), но с того времени она ежегодно сокращается. По итогам 2022 года, показатели снизились на 6,7% до 1,304 человек.

В период с января по июль 2023 года рождаемость понизилась еще на 3%, таким образом за это время зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных. В Едином плане правительства до 2030 года необходимо обеспечить "стабилизацию рождаемости".

Еще в августе президент страны Владимир Путин говорил, что ситуация с рождаемостью в России "продолжает оставаться сложной".

"Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - говорит Путин.

Он считает, что Россия «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий». Начиная с 1990-х годов рождаемость в стране падала до 1999 года, это через уже пару с лишним десятилетий привело к сокращению числа потенциальных матерей.

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