16 апреля
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Политика

Власти Барнаула собрали выездное совещание на заснеженной площади Победы

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание 15 апреля по вопросам благоустройства Мемориала Славы.

Совещание в снегу.
Совещание в снегу.
barnaul.org

В рамках подготовки к предстоящему празднованию Дня Победы в порядок приведут мемориалы, памятники, доски почета и прочие объекты, связанные с Великой Отечественной войной.

Всего в Барнауле 43 памятника Великой Отечественной войне. Закончить их благоустройство должны до 5 мая, сообщают в мэрии.

Особое внимание уделят Мемориалу славы на пл. Победы. До 8 мая «Алтайсветстрой» нанесет дорожную разметку в этом районе.

Также «Автодорстрой» очистит подъездные пути к местам проведения Памятных мероприятий. А весной и летом на пл. Победы и на дорогах вокруг — по пр. Строителей, Ленина и Социалистического сделают ремонт.

Ранее возле Мемориала Славы переложили плитку и провели другие работы по благоустройству площади после зимы.

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