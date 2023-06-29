29 июня
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Политика

Владимир Путин наградил настоятеля собора и учителя из Барнаула

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух барнаульцев 27 июня, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
kremlin.ru

Знак отличия «За благодеяние» получил настоятель Александро-Невского собора города Барнаула Андрей Басов.

Священника наградили за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и культурных ценностей, а также за многолетнюю благотворительную деятельность.

Под руководством Басова также реконструировано и воссоздано множество храмов Новосибирской области и Алтайского края.

27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол
newsky22

Второй отличившейся стала учитель русского языка и литературы гимназии №22 Барнаула Елена Жердева.

Ее удостоили почетным званием "Заслуженный учитель РФ".

За последние три года качество знаний ее учеников по литературе составляет 88,6%, а по русскому языку - 77,1%.

За 2016-2020 годы педагог подготовила 45 победителей и призеров олимпиад, конференций и конкурсов.

Среди выпускников Елены есть журналисты, ученые, бизнесмены, общественные деятели. Например, Илья Метревели - один из самых востребованных бизнес-спикеров, организаторов предвыборных кампаний в Санкт-Петербурге, Антон Слободчиков - исполнительный директор Алтайского банковского союза и директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее машиниста бульдозера и еще шестерых человек из Алтайского края наградил Владимир Путин.

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