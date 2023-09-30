Владимир Путин дал разрешение украинцам на въезд в Россию

Путин изменил порядок въезда украинцев в Россию. Теперь граждане Украины имеют возможность въехать в РФ даже если их паспорт просрочил срок действия.
Ранее мы рассказывали о высказывании Генштаба РФ по поводу дополнительной мобилизации.
29 сентября президент РФ издал указ о том, что граждане Украины могут въехать в Россию даже если у их паспорта истек срок действия.
Путин изменил порядок въезда украинцев в Россию. Теперь граждане Украины имеют возможность въехать в РФ даже если их паспорт просрочил срок действия.
Ранее мы рассказывали о высказывании Генштаба РФ по поводу дополнительной мобилизации.
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