Виктор Томенко встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Виктор Томенко доложил о текущем положении дел в Алтайском крае председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко . Кроме того, они обсудили планы по социально-экономическому развитию региона на 2023 год и поговорили об организации работы с семьями алтайских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Также губернатор сообщил, что в крае создали региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

По словам Томенко, на каждого участника специальной военной операции и его семью завели специальный паспорт. Основная задача в регионе как раз состоит в том, чтобы обеспечить социальное сопровождение родственников призванного на службу. Ее решением занимаются практически все ведомства.

Координаторы фонда «Защитники Отечества» помогают решать любые проблемы семей мобилизованных.

Кроме фонда, в крае работают госпиталь для ветеранов войн, Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, Кризисный центр для мужчин, Кризисный центр для женщин. По словам главы региона, доступность психологической помощи сейчас выходит на передний план. В Алтайском крае сформировали онлайн-кабинеты, мобильные офисы, детский телефон доверия, кризисные линии для женщин.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность индивидуального сопровождения каждой семьи.

Виктор Томенко рассказал, что на встрече обсудили вопрос низких цен на сельхозпродукцию алтайских аграриев, влияние санкций на работу предприятий в регионе, дефицит кадров в системе здравоохранения, вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ.

По словам главы региона, после пандемии коронавируса вновь начали расти основные отрасли — сельское хозяйство, промышленность и переработка.

Что касается системы здравоохранения, то она испытала серьезную нагрузку в 2020-2021 годах, напомнил Виктор Томенко. Однако губернатор отметил значимость поддержки в это время и бизнеса, и населения федеральным руководством.

По его словам, принятые меры помогли экономике Алтайского края сохранить положительную динамику развития. И благодаря этому сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающий комплекс показывают рост.

Кроме того, национальные проекты помогли увеличить объемы по экспорту некоторых позиций агропромышленного комплекса. Виктор Томенко отметил, что они выросли в два-три раза. В 2022 году продукция поставлялась в 52 страны мира, много поставок было в Казахстан, Китай и Монголию. По линии ООН в Афганистан направили продукции больше, чем за последние 10 лет.

В конце встречи губернатор Алтайского края поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку и сотрудничество.

За то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учетом. Продолжаем работать дальше, — сказал Виктор Томенко.

Напомним, что 2 мая губернатор Виктор Томенко по видеосвязи пообщался с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы развития туризма, строительства дорог и социальной инфраструктуры Алтайского края.