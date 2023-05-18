21 мая
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Политика

Виктор Томенко побеседовал с Владимиром Путиным о ходе проведения весенних полевых работ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в совещании с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко побеседовал с Владимиром Путиным о ходе проведения весенних полевых работ.
Виктор Томенко побеседовал с Владимиром Путиным о ходе проведения весенних полевых работ.
Антон Червяков

Посевная кампания идет по всему краю, а общая площадь составляет около 5,4 млн гектаров. Уже несколько лет Алтайский край лидирует по многим культурам: овес, гречиха, пшеница.

"В прошлом году закупили более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 млрд рублей. Мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд наших аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства в целом и связанных с ним сфер экономики", — отметил глава региона.

Власти региона работают с федеральным правительством и расширяют меры поддержки. Более 380 млн рублей уже получили от государства алтайские производители зерна. Скоро состоится и второй перевод субсидий — примерно в том же размере.

"Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай. Поэтому работаем над расширением возможностей для его реализации. На площадке Госсовета при президенте РФ я, как руководитель сельскохозяйственного направления, обсуждаю с коллегами, экспертами и представителями бизнеса различные предложения", — добавил губернатор.

Кроме того, губернатор обсудил с президентом участие Алтайского края в новом зерновом коридоре между Россией и Китаем. Путин поручил правительству разработать соответствующее соглашение.

Ранее Виктор Томенко предупредил об опасности лесных пожаров и призвал жителей края к осторожности.

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