Виктор Томенко официально стал кандидатом в губернаторы от "Единой России"

В Барнауле 13 июня состоялась 32-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия».
В ходе тайного голосования делегаты должны были из трех претендентов избрать кандидата в губернаторы от партии.
В голосовании участвовал действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.
Победу одержал Виктор Томенко, а его конкуренты выразили победившему кандидату поддержку.
Ранее известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко.