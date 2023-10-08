10 октября
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Политика

Выборы президента РФ предложили отменить. Причины

Предложено временно отменить предстоящие выборы президента РФ.

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

С такой инициативой выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также глава региона на Кавказе предложил другой вариант — провести кампанию с одним кандидатом — Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости,

В настоящее время нет человека, который мог бы защитить Россию, уверен Кадыров, указывает РБК. По его мнению, выборы нужно отменить или провести с одним кандидатом из-за спецоперации.

Между тем стало известно, когда Путин может заявить о своей кандидатуре на выборах президента. Старт неформальной президентской компании намечен на ноябрь.

Возможно, что Владимир Путин сам публично объявит о своей кандидатуре на международной выставки-форума «Россия».

Отмечается, что в рамках мероприятия будут представлены все российские регионы.

Также в Госдуму внесли законопроект об уточняющих правилах на выборах президента РФ.

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