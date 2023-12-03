Верховный главнокомандующий РФ приказал увеличить численность армии

Президент РФ Владимир Путин приказал увеличить численность российской армии почти на 170 тысяч военных.

Соответствующий указ подписал глава государства.

До нужного числа армию увеличат за счет граждан, желающих служить по контракту, пояснили в Минобороны.

В ведомстве объяснили необходимость увеличения численности расширением НАТО, продолжением военной операции на Украине и «ростом угроз для страны», указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что реорганизация ждет российские военные комиссариаты. Основная цель изменений — привести статус работников военных комиссариатов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны РФ.

Также правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации.