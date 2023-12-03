Верховный главнокомандующий РФ приказал увеличить численность армии

Соответствующий указ подписал глава государства.
До нужного числа армию увеличат за счет граждан, желающих служить по контракту, пояснили в Минобороны.
В ведомстве объяснили необходимость увеличения численности расширением НАТО, продолжением военной операции на Украине и «ростом угроз для страны», указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что реорганизация ждет российские военные комиссариаты. Основная цель изменений — привести статус работников военных комиссариатов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны РФ.
Также правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации.