Валентина Матвиенко предложила давать семье квартиру при рождении третьего ребенка

По словам спикера, государство должно заботиться о семьях с детьми в первую очередь, чтобы повысить рождаемость.
Ранее Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку.
Глава Совфеда назвала меру, стимулирующую рождаемость, сообщает ТАСС.
По словам спикера, государство должно заботиться о семьях с детьми в первую очередь, чтобы повысить рождаемость.
Ранее Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter