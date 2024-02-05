В три раза увеличат число наблюдателей на выборах президента РФ

Число наблюдателей на президентских выборах в России увеличат на треть по сравнению с 2018 годом, пишут «Известия».

В 2024 году число наблюдателей увеличится до 200 тыс. человек.

К соглашению об увеличении числа наблюдателей присоединились 17 политических партий.

Факт

Самое большое число наблюдателей подготовили к голосованию по поправкам к Конституции РФ — около 527 тыс. человек, напоминает РБК.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ. Политик 30 января сдал в ЦИК подписи для регистрации кандидатом в президенты.

Но позже отозвал свою кандидатуру.

Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

В своем заявлении он назвал свое решение "возможно, самым непростым в жизни". Политик также отметил, что в трудный для России час не время дробить народные силы.

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