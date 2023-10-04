Прошение об отстранении Кевина Маккарти подал член Палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц. Он аргументировал это тем, что американским законодателям необходимо новое руководство, которому можно доверять.
Гетц обвинил Маккарти в тайной сделке с Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины, которое грозит дефицитом бюджета в стране и дедолларизацией мировой экономики.
Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
Исполнять обязанности будет тот, кого предложил бывший спикер.
Инициировавший отставку Мэттью Гетц заявил, что не претендует на место Маккарти.
Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку спикера Палаты представителей печальным событием для страны. Оно подает миру негативный сигнал об американской демократии.
Манчин назвал позором ситуацию, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех.
Также он подчеркнул, что управлять страной без компромиссов между партиями будет трудно.