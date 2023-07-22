В Совфеде не поддержали решение депутатов расширить призывной возраст с 18 до 30 лет

Напомним, 21 июля в Госдуме заявили, что нижний предел не будут повышать, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет.
Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года, а верхней - до 30 лет.
Планировалось, что в 2024 году призывной возраст срочной службы составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.
Однако нижнюю границу повышать передумали. Соответствующую поправку внесли ко второму чтению.
Сенаторы не согласны с депутатами и настаивают на повышении до 21 года. Так, против парламентариев высказались глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
При этом в Совфеде согласны, что нужно предусмотреть право поступать на службу с 18 лет по собственному желанию, если комиссия сочтет гражданина пригодным к службе.
"Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", - резюмировал Бондарев.
Поправки к законопроекту о призывном возрасте вступят в силу с 1 января 2024 года.
"На осенний призыв эти правила не распространяются. Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать", - уточнили в Госдуме.