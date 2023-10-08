В Совфеде назвали новую дату начала кампании выборов президента

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.

Выборы пока не объявлены. По всей видимости, это будет сделано в декабре, считает политик, пишут РИА Новости.

Между тем предложено временно отменить предстоящие выборы президента РФ. С такой инициативой выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также глава региона на Кавказе предложил другой вариант — провести кампанию с одним кандидатом — Владимиром Путиным.

В настоящее время нет человека, который мог бы защитить Россию, уверен Кадыров. При этом старт неформальной президентской компании намечен на ноябрь.

Возможно, что Владимир Путин сам публично объявит о своей кандидатуре на международной выставки-форума «Россия».

Отмечается, что в рамках мероприятия будут представлены все российские регионы.

Также в Госдуму внесли законопроект об уточняющих правилах на выборах президента РФ.