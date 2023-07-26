27 июля
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Политика

В России предложили перенести день начала Второй мировой войны

КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны. Об этом сообщают РИА Новости.

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

В партии предложили перенести дату начала Второй мировой войны на 7 июля 1937 года.

Такая необходимость возникла в ходе работы над новым учебником по истории, отметил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

"Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — о временных рамках Второй мировой войны", — сказал парламентарий.

7 июля 1937 года — день, когда милитаристская Япония напала на Китай.

На данный же момент днем начала Второй мировой войны признано 1 сентября 1939-го, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.

Ранее мы рассказывали, что исключенная из КПРФ депутат АКЗС стала главой "Партии пенсионеров".

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