В постсоветской стране пресекли госпереворот

Власти Киргизии сорвали государственный переворот, в ходе которого планировались убийства и взрывы.

Главу строительной компании KG Group Имамидина Ташова и активиста Тилекмата Куренова объявили в розыск по обвинению в его подготовке.

Президент Кыргызстана назвал обвиняемых в подготовке переворота теми, кто больше не может "кормиться с кормушки".

Ранее в Германии пресекли попытку государственного переворота. Правые экстремисты с принцем во главе планировали штурмовать бундестаг.

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