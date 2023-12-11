В пользу граждан. Частично отменили комиссию при оплате услуг ЖКХ

Госдума, наконец, смогла частично преодолеть сопротивление банковского лобби и принять решение в пользу граждан. А именно, c июля 2024 года комиссия при оплате услуг ЖКХ не будет взиматься с пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий.

Пресс-служба алтайских социалистов отмечает, что партия «Справедливая Россия — За правду» не раз предлагала отменить комиссию, причем для всех категорий граждан, а не только льготников. Это тот редкий случай, когда у думских фракций не было разногласий. Но из-за позиции банковского сообщества решение долго не принималось.

Однако «лёд тронулся», сообщают социалисты. Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект, который отменяет комиссии за оплату услуг ЖКХ для ряда категорий граждан.

Пока, к сожалению, принятое решение половинчатое, но оно все же улучшает положение самых уязвимых граждан, поэтому законопроект поддержали, — сказал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По словам депутата, партия социалистов настаивает на полном запрете комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, и работа в этом направлении будет продолжена.