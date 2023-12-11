12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В пользу граждан. Частично отменили комиссию при оплате услуг ЖКХ

Госдума, наконец, смогла частично преодолеть сопротивление банковского лобби и принять решение в пользу граждан. А именно, c июля 2024 года комиссия при оплате услуг ЖКХ не будет взиматься с пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Пресс-служба алтайских социалистов отмечает, что партия «Справедливая Россия — За правду» не раз предлагала отменить комиссию, причем для всех категорий граждан, а не только льготников. Это тот редкий случай, когда у думских фракций не было разногласий. Но из-за позиции банковского сообщества решение долго не принималось.

Однако «лёд тронулся», сообщают социалисты. Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект, который отменяет комиссии за оплату услуг ЖКХ для ряда категорий граждан.

Пока, к сожалению, принятое решение половинчатое, но оно все же улучшает положение самых уязвимых граждан, поэтому законопроект поддержали, — сказал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По словам депутата, партия социалистов настаивает на полном запрете комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, и работа в этом направлении будет продолжена.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость