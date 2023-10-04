Журналисты пытались узнать, где он служит сейчас. Но генерал отказался от ответа.
Заявил, что «служит Отечеству», и воздержался от комментариев.
Ранее мы писали, что Сергей Суровикин находится в Алжире.
Генерала армии Сергея Суровикина заметили в подмосковном храме с семьей, сообщают "Новые известия".
Журналисты пытались узнать, где он служит сейчас. Но генерал отказался от ответа.
Заявил, что «служит Отечеству», и воздержался от комментариев.
Ранее мы писали, что Сергей Суровикин находится в Алжире.
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