В Москве отменили все массовые мероприятия

Из-за режима КТО мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить все массовые мероприятия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Москве и Московской области ввели режим КТО. Ранее там ограничили дорожное движение, но сейчас все городские службы работают в полном объеме, а движение по городе не затруднено.

Под особым контролем остаются дороги в южном направлении. В связи с режимом контртеррористической операции отменили все запланированные массовые мероприятия.

"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", — поблагодарил жителей региона мэр Москвы.

Ранее altapress.ru рассказывал, что такое режим КТО и где его ввели.