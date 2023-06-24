В Москве отменили все массовые мероприятия

В Москве и Московской области ввели режим КТО. Ранее там ограничили дорожное движение, но сейчас все городские службы работают в полном объеме, а движение по городе не затруднено.
Под особым контролем остаются дороги в южном направлении. В связи с режимом контртеррористической операции отменили все запланированные массовые мероприятия.
"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", — поблагодарил жителей региона мэр Москвы.
Ранее altapress.ru рассказывал, что такое режим КТО и где его ввели.