В Минобороны озвучили возможные сценариии нападения на Россию

Нападение может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.
Также в боевых действиях может быть задействована западная авиация.
При этом перед началом активных боевых действий противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность.
"Неподалеку от государственных границ будут пролетать беспилотники или самолеты", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нужно повышать уровень безопасности РФ, а ключевую роль отдавать Воздушно-космическим силам страны.
Ранее сообщалось, что на Алтае прокомментировали послание президента Путина Федеральному Собранию.
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