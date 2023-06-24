В каких российских регионах ввели режим контртеррористической операции и что это такое

КТО или режим контртеррористической операции ввели 24 июня в нескольких регионах России.

Что такое КТО?

Это особый правовой режим в России, который вводят для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

Под терактом здесь понимают любые действия, которые создают опасность гибели людей или могут нанести серьезный ущерб.

Как это отражается на людях?

Граждане в это время должны соблюдать некоторые ограничения. В этот период общественная охрана усиливается, а дорожное движение может быть ограничено.

Кроме того, сотрудники КТО могут проверять документы при въезде и выезде из зоны, контролировать обмен информацией и отключать связь.

Во время режима может быть ограничена продажа оружия, опасных веществ, лекарств и алкоголя.

В каких регионах ввели режим КТО?

Режим контртеррористической операции ввели в Москве, Московской области и в некоторых других регионах.

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", – заявил НАК.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Главы Московской и Ростовской областей призвали жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома.