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Политика

В Госдуме приняли проект нового государственного праздника

Госдума РФ приняла в первом чтении проект Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Владимир Путин внес документ на рассмотрение депутатов 12 сентября. Изменения прописываются в законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также в пояснительной записке указано, что решение принять в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР и Запорожскую и Херсонскую область было принято на основе истории общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей.

Ранее в Госдуме появилась оппозиция блокировке мессенджера WhatsApp.

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