В Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов

В России зафиксирован существенный рост подобных преступлений.
«Для усиления административного контроля предлагается внесение изменений в статью 53 Уголовного кодекса РФ с целью установления для осужденных за педофилию лиц в качестве обязательного и безальтернативного дополнительного наказания правового режима пожизненного ограничения свободы», — говорится в обращении депутата.
По мнению Лантратовой, ограничение свободы должно включать в себя - запрет на посещение бывшими преступниками мест массовых скоплений детей, оставление места жительства в определенное время и выезд за границы муниципалитета, где живет насильник.
Ранее педофил схватил у школы третьеклассницу и утащил ее в ближайший лес.