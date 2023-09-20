В Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов

Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, выступила с инициативой ввести для осужденных за педофилию пожизненное ограничение свободы, а также ношение электронных браслетов с системой отслеживания. Об этом сообщает ТАСС.

В России зафиксирован существенный рост подобных преступлений.

«Для усиления административного контроля предлагается внесение изменений в статью 53 Уголовного кодекса РФ с целью установления для осужденных за педофилию лиц в качестве обязательного и безальтернативного дополнительного наказания правового режима пожизненного ограничения свободы», — говорится в обращении депутата.

По мнению Лантратовой, ограничение свободы должно включать в себя - запрет на посещение бывшими преступниками мест массовых скоплений детей, оставление места жительства в определенное время и выезд за границы муниципалитета, где живет насильник.

Ранее педофил схватил у школы третьеклассницу и утащил ее в ближайший лес.