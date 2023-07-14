В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Парламентарий написал обращение и направил его вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Согласно предложению, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми будут считаться многодетными.

Депутат рассказал, что сейчас в стране мало семей в тремя и более детьми. Именно поэтому этот законопроект актуален.

Он также заявил, что причиной этому служит низкое финансовое обеспечение граждан. Многие просто не в силах обеспечить трех детей в полном объеме.

Ранее стало известно, что алтайским студентам из многодетных семей могут компенсировать расходы на обучение.