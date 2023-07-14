15 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщают РИА Новости.

Природа. Семья. Дети
Природа. Семья. Дети
altapress.ru

Парламентарий написал обращение и направил его вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Согласно предложению, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми будут считаться многодетными.

Депутат рассказал, что сейчас в стране мало семей в тремя и более детьми. Именно поэтому этот законопроект актуален.

Он также заявил, что причиной этому служит низкое финансовое обеспечение граждан. Многие просто не в силах обеспечить трех детей в полном объеме.

Ранее стало известно, что алтайским студентам из многодетных семей могут компенсировать расходы на обучение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость