В Госдуме одобрили поправки о выборах во время военного положения

Комитет Госдумы по по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, пишет РБК.

Комитет рекомендовал принять поправки в законы, которые устанавливают порядок проведения выборов и референдумов при военном положении.

Напомним, что военное положение сейчас действует в четырех российских субъектах: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей.

Выборы глав регионов запланировали на сентябрь 2023 года. Однако действующее законодательство не предполагает проведение выборов во время военного положения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных.