17 сентября
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Политика

В Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата ЕР Сергея Сокола

Досрочно прекратить полномочия депутата ЕР Сергея Сокола хотят в Госдуме. Он снялся с выборов главы Хакасии после госпитализации, сообщает РБК.

Сергей Сокол.
Сергей Сокол.
duma.gov.ru

Также источники РБК предполагали, что Сокол может стать спикером Верховного совета региона.

В проекте постановления от 15 сентября написано, что полномочия депутата перестанут действовать с 15 сентября «на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий».

Рассмотрят предложение 19 сентября.

В Республике Хакасия на выборах губернатора победил коммунист Валентин Коновалов, его переизбрали на второй срок.

В Орловской области тоже победил член КПРФ - Андрей Клычков. Во всех остальных регионах выиграли единороссы.

Напомним, Сергей Сокол служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС "Каскад", награжден орденом Мужества.

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