В Барнауле подорожает проезд на общественном транспорте

3 апреля в Барнауле прошло заседание Координационного совета по ценообразованию города.
Участники заседания обсудили увеличение стоимости проезда в общественном транспорте на регулируемых маршрутах.
С учетом сложившейся величины на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по банковским картам — 35 рублей для всех видов транспорта.
Также проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа:
- по проездному "Для граждан" — 27 рублей;
- по "Единому проездному" — 27 рублей;
- по "Электронному кошельку" — 29 рублей;
- по "Курьерскому проездному" — 30 рублей.
По социальным электронным проездным для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту льготную стоимость проезда увеличат на 2 рубля: до 11-18 рублей.
Ранее стало известно, что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик.
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