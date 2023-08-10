В Алтайском крае углубят реки с помощью специального судна

Рекорд Алтая по перевозке грузов речным транспортом поставили в прошлом году впервые за 20 лет - 1 млн 184 тыс. тонн грузов.

Однако, как отмечает губернатор региона в своем Telegram-канале, с судоходством на Алтае связана и большая проблема - узкие места и недостаточная глубина на востребованных маршрутах, что ограничивает навигацию.

Этот вопрос в том числе обсуждают на федеральном уровне. Ведь речное судоходство открывает различные перспективы для многих отраслей экономики от промышленности до туризма.

Так, чтобы развиваться дальше, в Алтайском крае за счет федеральных средств впервые за десятилетия приобрели судно, которое предназначено для работ, связанных с углублением дна. Стоимость - более 1 млрд рублей.

Его построили на предприятии Судоремонтно-судостроительной корпорации и уже спустили на воду в Городце Нижегородской области. Ожидается, что на территорию Алтайского края судно прибудет в конце сентября.

Власти рассчитывают, что благодаря работе этой спецтехники пропускная способность речных маршрутов станет больше. А значит появится больше возможностей для отправки грузов по воде и развития всей инфраструктуры, связанной с этим направлением.

Ранее Томенко поручил создать специальный комбайн для алтайских селекционеров.