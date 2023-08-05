Третий кандидат на пост губернатора появился в Алтайском крае

Третьим кандидатом стал Сергей Булаев, которого выдвинула партия ЛДПР.
По итогам проверки количество достоверных и зачтенных подписей в листах поддержки Булаева оказалось 526. Он прошел мунфильтр в 502 подписи.
При этом крайний срок регистрации кандидатов был 29 июля.
Еще два кандидата, зарегистрированных ранее, - действующий губернатор региона Виктор Томенко от "Единой России" и Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия – За правду".
Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября.
Ранее в Алтайском крае потребовали отставки главы Завьяловского района.