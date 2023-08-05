5 августа
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Политика

Третий кандидат на пост губернатора появился в Алтайском крае

Третьего кандидата на должность губернатора Алтайского края зарегистрировали 4 августа. Такое решение приняли в Избиркоме региона.

Сергей Булаев.
Сергей Булаев.
t.me/altkik

Третьим кандидатом стал Сергей Булаев, которого выдвинула партия ЛДПР.

По итогам проверки количество достоверных и зачтенных подписей в листах поддержки Булаева оказалось 526. Он прошел мунфильтр в 502 подписи.

При этом крайний срок регистрации кандидатов был 29 июля.

Еще два кандидата, зарегистрированных ранее, - действующий губернатор региона Виктор Томенко от "Единой России" и Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия – За правду".

Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября.

Ранее в Алтайском крае потребовали отставки главы Завьяловского района.

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